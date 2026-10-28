DeVry Education Group Aktie
WKN DE: A2DSHL / ISIN: US00737L1035
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: DeVry Education Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
DeVry Education Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 488,5 Millionen USD – ein Plus von 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DeVry Education Group 462,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,05 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,04 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,07 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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