Ausblick: Devyani International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Devyani International wird am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Devyani International für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,49 Prozent auf 14,56 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Devyani International noch 12,94 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,056 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,080 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 56,25 Milliarden INR, gegenüber 49,38 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at