Ausblick: Devyani International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Devyani International wird am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen, dass Devyani International für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,054 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 16,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 15,76 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,57 Milliarden INR umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,415 INR, wohingegen im Vorjahr noch -0,310 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 63,33 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 55,94 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at