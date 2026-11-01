Ausblick: Devyani International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Devyani International wird am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,026 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 13,77 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,62 Milliarden INR aus.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,421 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,310 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 63,68 Milliarden INR, gegenüber 55,94 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net