Ausblick: Devyser Diagnostics Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Devyser Diagnostics Registered äußert sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,153 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,410 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 36,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 66,5 Millionen SEK gegenüber 48,7 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,414 SEK, gegenüber -3,750 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 274,1 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 216,9 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.
