Devyser Diagnostics AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3C811 / ISIN: SE0016588867

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: Devyser Diagnostics Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Devyser Diagnostics Registered wird am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass Devyser Diagnostics Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,149 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,240 SEK je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 54,8 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Devyser Diagnostics Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 63,8 Millionen SEK aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,44 SEK, gegenüber -0,510 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 306,4 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 250,5 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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