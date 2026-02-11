Ausblick: Devyser Diagnostics Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Devyser Diagnostics Registered wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,420 SEK je Aktie gegenüber -0,190 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 18,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 64,2 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Devyser Diagnostics Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 76,1 Millionen SEK aus.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,847 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,750 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 254,8 Millionen SEK, gegenüber 216,9 Millionen SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at