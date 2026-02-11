DexCom Aktie

DexCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: DexCom gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DexCom lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DexCom die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 25 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,650 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DexCom 0,380 USD je Aktie eingenommen.

DexCom soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,25 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 24 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 26 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,06 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,42 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,65 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,03 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu DexCom Inc.

