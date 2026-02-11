DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: DexCom gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
DexCom lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DexCom die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 25 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,650 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DexCom 0,380 USD je Aktie eingenommen.
DexCom soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,25 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 24 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 26 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,06 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,42 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,65 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,03 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DexCom Inc.
|
11.02.26
|Ausblick: DexCom gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
10.02.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt zurück (finanzen.at)
|
10.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel hätte eine Investition in DexCom von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
03.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DexCom von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: DexCom öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DexCom von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
23.01.26