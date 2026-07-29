DexCom Aktie

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WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: DexCom präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DexCom präsentiert in der am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

24 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,610 USD aus. Im letzten Jahr hatte DexCom einen Gewinn von 0,450 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 25 Analysten von einem Zuwachs von 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,29 Milliarden USD gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 27 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,59 USD, gegenüber 2,09 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt 5,22 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,66 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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