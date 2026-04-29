Ausblick: DexCom stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DexCom wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 24 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,466 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte DexCom 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll DexCom in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,39 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 1,17 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 26 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,49 USD im Vergleich zu 2,09 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 25 Analysten durchschnittlich bei 5,23 Milliarden USD, gegenüber 4,66 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at