Ausblick: Dexerials präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dexerials wird sich am 10.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 47,00 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dexerials ein EPS von 19,80 JPY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 23,64 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 42,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,62 Milliarden JPY in den Büchern standen.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 255,51 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 87,60 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 95,00 Milliarden JPY, gegenüber 65,83 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at