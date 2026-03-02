Ausblick: Dexterra Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dexterra Group wird sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,177 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Dexterra Group 0,110 CAD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Dexterra Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 271,6 Millionen CAD im Vergleich zu 247,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,713 CAD im Vergleich zu 0,310 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 1,04 Milliarden CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,00 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at