Ausblick: Dexterra Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dexterra Group wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten schätzen, dass Dexterra Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,222 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 CAD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 305,6 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 8,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 281,2 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,791 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,650 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,14 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 1,04 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net