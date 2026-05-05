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WKN DE: A2QHMP / ISIN: CA2523711091

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Dexterra Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dexterra Group wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,148 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dexterra Group ein EPS von 0,140 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,55 Prozent auf 267,4 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 239,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,752 CAD, gegenüber 0,650 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,14 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,04 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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