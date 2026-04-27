Ausblick: DGB Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

DGB Financial lädt am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 916,62 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte DGB Financial ein EPS von 879,00 KRW je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll DGB Financial in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 55,07 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 535,16 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren noch 1.191,04 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3035,37 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2511,00 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2.175,54 Milliarden KRW, gegenüber 4.402,79 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at