WKN DE: A1JFWP / ISIN: KR7139130009

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: DGB Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DGB Financial präsentiert in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 223,84 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -272,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 516,96 Milliarden KRW gegenüber 1.341,23 Milliarden KRW im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 61,46 Prozent.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2790,92 KRW je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1121,00 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2.079,74 Milliarden KRW, gegenüber 5.095,64 Milliarden KRW im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

DGB Financial Co Ltd. 16 730,00 0,12%

