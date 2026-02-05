DGB Financial Aktie
WKN DE: A1JFWP / ISIN: KR7139130009
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: DGB Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
DGB Financial präsentiert in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 223,84 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -272,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 516,96 Milliarden KRW gegenüber 1.341,23 Milliarden KRW im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 61,46 Prozent.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2790,92 KRW je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1121,00 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2.079,74 Milliarden KRW, gegenüber 5.095,64 Milliarden KRW im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DGB Financial Co Ltd.
|
05.02.26
|Ausblick: DGB Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu DGB Financial Co Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|DGB Financial Co Ltd.
|16 730,00
|0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.