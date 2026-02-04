Ausblick: Dhanuka Agritech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dhanuka Agritech wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 7,30 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 12,25 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,26 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,45 Milliarden INR umgesetzt.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 64,37 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 65,55 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 20,82 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 20,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at