DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Kennzahlen voraus
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert Quartalsergebnisse
DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,866 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,750 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 21,87 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 8,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,13 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,62 EUR aus. Im Vorjahr waren 3,09 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 88,48 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 82,86 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09:19
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09:12
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:22
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09:19
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09:12
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:22
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09:12
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|09:19
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:22
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|60,86
|0,60%