DHL Group Aktie
WKN DE: A0YF81 / ISIN: US25157Y2028
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,488 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,440 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 24,62 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) 23,52 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD im Vergleich zu 1,74 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 99,92 Milliarden USD, gegenüber 93,51 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)
|
04.11.26
|Ausblick: DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)
|30,20
|1,34%