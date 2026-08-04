DHL Group Aktie

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WKN DE: A0YF81 / ISIN: US25157Y2028

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,545 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 7,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 24,20 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,47 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,99 USD je Aktie, gegenüber 1,74 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 98,23 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 93,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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