Ausblick: DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) gibt am 05.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,16 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) ein EPS von 1,01 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 7,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 25,96 Milliarden USD gegenüber 24,22 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,60 USD, gegenüber 3,09 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 97,48 Milliarden USD im Vergleich zu 91,06 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

