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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) präsentiert in der am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,397 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 20,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,330 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 23,97 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,44 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,90 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,74 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 99,00 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 93,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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