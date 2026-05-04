Ausblick: DHT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

DHT äußert sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass DHT im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,594 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,270 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 148,6 Millionen USD – ein Plus von 25,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHT 118,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,73 USD im Vergleich zu 1,31 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 631,8 Millionen USD, gegenüber 497,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at