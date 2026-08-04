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WKN DE: A1J059 / ISIN: MHY2065G1219

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: DHT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DHT wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,15 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,350 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll DHT nach den Prognosen von 9 Analysten 242,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 89,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 128,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,33 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,31 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 756,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 497,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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