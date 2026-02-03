DHT Holdings Aktie
WKN DE: A1J059 / ISIN: MHY2065G1219
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: DHT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
DHT wird am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,401 USD gegenüber 0,340 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 11,36 Prozent auf 115,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte DHT noch 130,8 Millionen USD umgesetzt.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD, gegenüber 1,12 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 369,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 567,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu DHT Holdings Inc
