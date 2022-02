Ausblick: DHT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

DHT wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,084 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll DHT in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,54 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 47,8 Millionen USD im Vergleich zu 77,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,257 USD je Aktie, gegenüber 1,80 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 203,3 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 550,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

