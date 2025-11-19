Ausblick: Diagnostyka Spolka Akcyjna Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Diagnostyka Spolka Akcyjna Registered präsentiert am 20.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 7,44 PLN aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,47 PLN erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Diagnostyka Spolka Akcyjna Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,84 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 603,6 Millionen PLN im Vergleich zu 483,5 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,10 PLN, gegenüber 6,62 PLN je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 2,39 Milliarden PLN, nachdem im Vorjahr 1,95 Milliarden PLN generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at