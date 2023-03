Ausblick: Dialogue Health Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dialogue Health Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Dialogue Health Technologies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,061 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Dialogue Health Technologies nach den Prognosen von 8 Analysten 24,6 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 30,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,9 Millionen CAD umgesetzt worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,359 CAD, gegenüber -4,480 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 91,8 Millionen CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 68,1 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at