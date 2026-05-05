DiaMedica Therapeutics Aktie
WKN DE: A2N9HB / ISIN: CA25253X2077
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: DiaMedica Therapeutics gewährt Anlegern Blick in die Bücher
DiaMedica Therapeutics öffnet am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,186 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,761 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,700 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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