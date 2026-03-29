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29.03.2026 07:01:06

Ausblick: DiaMedica Therapeutics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

DiaMedica Therapeutics wird am 30.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,180 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei DiaMedica Therapeutics ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,180 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,684 USD, gegenüber -0,600 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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