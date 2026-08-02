Diamondback Energy Aktie
WKN DE: A1J6Y4 / ISIN: US25278X1090
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Diamondback Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Diamondback Energy wird am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
26 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 6,08 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 155,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,38 USD erwirtschaftet wurden.
20 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 32,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,68 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Diamondback Energy für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,89 Milliarden USD aus.
Insgesamt erwarten 26 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 18,81 USD je Aktie, gegenüber 5,73 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 17,59 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 15,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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