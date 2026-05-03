Diamondback Energy Aktie
WKN DE: A1J6Y4 / ISIN: US25278X1090
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03.05.2026 07:01:06
Ausblick: Diamondback Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Diamondback Energy wird am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 28 Analysten von einem Gewinn von 3,66 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,83 USD je Aktie erzielt worden.
20 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,27 Prozent auf 3,83 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 29 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 17,84 USD, gegenüber 5,73 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 16,66 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,03 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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