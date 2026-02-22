Diamondback Energy Aktie
WKN DE: A1J6Y4 / ISIN: US25278X1090
|
22.02.2026 07:01:06
Ausblick: Diamondback Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Diamondback Energy veröffentlicht am 23.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 29 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,00 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 21 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,28 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 11,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,71 Milliarden USD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 30 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,52 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 15,53 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 15,04 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 11,07 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diamondback Energy Inc
|
07:01
|Ausblick: Diamondback Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.02.26
|S&P 500-Wert Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diamondback Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
19.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
13.02.26