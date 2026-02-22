Ausblick: Diamondback Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Diamondback Energy veröffentlicht am 23.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 29 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,00 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,28 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 11,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,71 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 30 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,52 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 15,53 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 15,04 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 11,07 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at