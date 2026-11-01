Ausblick: Diamondback Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Diamondback Energy präsentiert am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

29 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,72 USD gegenüber 3,51 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Diamondback Energy in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 4,60 Milliarden USD im Vergleich zu 3,92 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 30 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 22,73 USD, gegenüber 5,73 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt 19,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,03 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net