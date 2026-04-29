Diamondrock Hospitality Aktie
WKN: A0EQ4U / ISIN: US2527843013
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Diamondrock Hospitality legt Quartalsergebnis vor
Diamondrock Hospitality wird am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten schätzen, dass Diamondrock Hospitality für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,035 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Diamondrock Hospitality im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 256,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 254,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,69 Prozent gesteigert.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,527 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,440 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 1,15 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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