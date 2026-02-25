Ausblick: Diamondrock Hospitality stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Diamondrock Hospitality wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,077 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,070 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 273,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 279,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,416 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,180 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,12 Milliarden USD, gegenüber 1,13 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

