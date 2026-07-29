Ausblick: Diamondrock Hospitality stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Diamondrock Hospitality veröffentlicht am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,218 USD je Aktie gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 314,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 2,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Diamondrock Hospitality einen Umsatz von 305,7 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,551 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,440 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 1,14 Milliarden USD, gegenüber 1,12 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at