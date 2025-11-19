Ausblick: Diana Shipping legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Diana Shipping wird am 20.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,003 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Diana Shipping in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,86 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 51,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 57,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,039 USD im Vergleich zu 0,050 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 208,7 Millionen USD, gegenüber 228,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at