Ausblick: Diana Shipping legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Diana Shipping präsentiert am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,003 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Diana Shipping 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 51,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Diana Shipping 57,1 Millionen USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,003 USD je Aktie, gegenüber 0,050 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 203,8 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 228,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at