Ausblick: Diana Shipping präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Diana Shipping wird am 28.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,015 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 52,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 4,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 54,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,395 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,110 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 248,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 213,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at