Diana Shipping Aktie
WKN: A0D9BX / ISIN: MHY2066G1044
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Diana Shipping stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Diana Shipping stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,020 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 54,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 54,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,395 USD, gegenüber 0,110 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 231,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 213,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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