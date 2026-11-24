Diana Shipping Aktie
WKN: A0D9BX / ISIN: MHY2066G1044
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24.11.2026 07:01:06
Ausblick: Diana Shipping zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Diana Shipping veröffentlicht am 25.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,097 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 17,20 Prozent auf 60,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Diana Shipping noch 51,9 Millionen USD umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,355 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,110 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 234,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 213,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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