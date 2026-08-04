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WKN DE: A14R4K / ISIN: US23331S1006

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Dice gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Dice wird am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,038 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Dice 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 30,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dice 32,0 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,180 USD je Aktie, gegenüber -0,300 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 125,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 127,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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