Dice Holdings Aktie

Dice Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14R4K / ISIN: US23331S1006

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Dice präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dice stellt am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,035 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dice noch 0,020 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 13,31 Prozent auf 30,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,285 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 126,6 Millionen USD, gegenüber 141,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Dice Holdings Inc 1,43 -1,10% Dice Holdings Inc

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen höher
Der heimische Markt präsentiert sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fällt ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Am Dienstag schließen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

