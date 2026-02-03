Dice Holdings Aktie
WKN DE: A14R4K / ISIN: US23331S1006
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Dice präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Dice stellt am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,035 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dice noch 0,020 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 13,31 Prozent auf 30,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,285 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 126,6 Millionen USD, gegenüber 141,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dice Holdings Inc
|
07:01
|Ausblick: Dice präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Dice gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Dice zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Dice legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Dice Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|Dice Holdings Inc
|1,43
|-1,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen höher
Der heimische Markt präsentiert sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fällt ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Am Dienstag schließen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.