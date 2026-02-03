Ausblick: Dice präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dice stellt am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,035 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dice noch 0,020 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 13,31 Prozent auf 30,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,285 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 126,6 Millionen USD, gegenüber 141,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at