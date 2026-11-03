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WKN DE: A14R4K / ISIN: US23331S1006

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Dice präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dice stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,045 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,08 Prozent auf 31,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,203 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,300 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 124,8 Millionen USD, gegenüber 127,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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