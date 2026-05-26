Ausblick: Dicks Sporting Goods legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dicks Sporting Goods äußert sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

21 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,89 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,24 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 17 Analysten von einem Zuwachs von 59,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,07 Milliarden USD gegenüber 3,17 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 14,30 USD je Aktie, gegenüber 9,97 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 22,34 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 17,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at