WKN: 662541 / ISIN: US2533931026

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: Dicks Sporting Goods mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dicks Sporting Goods wird am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,99 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,62 USD je Aktie erzielt worden.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,07 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 56,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,89 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,72 USD im Vergleich zu 14,05 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 17,06 Milliarden USD, gegenüber 13,44 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Dick's Sporting Goods Inc.

Analysen zu Dick's Sporting Goods Inc.

Dick's Sporting Goods Inc. 167,96 0,55% Dick's Sporting Goods Inc.

