Ausblick: Diebold Nixdorf gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Diebold Nixdorf stellt am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass Diebold Nixdorf für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,61 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Diebold Nixdorf soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,11 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,81 USD, gegenüber -0,440 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 3,82 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,75 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at