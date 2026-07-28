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Diebold Nixdorf Aktie

Diebold Nixdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EQW7 / ISIN: US2536512021

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Diebold Nixdorf gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Diebold Nixdorf wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,10 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 0,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 923,1 Millionen USD gegenüber 915,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,54 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,89 Milliarden USD, gegenüber 3,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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