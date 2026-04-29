Diebold Nixdorf Aktie
WKN DE: A3EQW7 / ISIN: US2536512021
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Diebold Nixdorf mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Diebold Nixdorf wird am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,617 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Diebold Nixdorf -0,220 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,61 Prozent auf 846,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Diebold Nixdorf noch 841,1 Millionen USD umgesetzt.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,49 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,54 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,88 Milliarden USD, gegenüber 3,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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